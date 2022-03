Bed Bath & Beyond, pressione da Ryan Cohen per vendita società

Bed Bath & Beyond

(Teleborsa) - L'ha dichiarato di possedere quasi il 10% di, catena statunitense di prodotti per la casa, scrivendo al CdA che lacompleta dell'azienda. Cohen, che ha co-fondato Chewy ed è presidente di, ha affermato che Bed Bath & Beyond ha pagato troppo i sui dirigenti e non è stata capace di invertire le perdite di quote di mercato."Riteniamo che Bed Bath debba restringere la sua attenzione per rafforzare le operazioni e mantenere il giusto mix di scorte per soddisfare la domanda, esplorando contemporaneamente alternative strategiche che includono ladell'azienda", ha scritto Cohen al board. Secondo la lettera visionata da Reuters, Cohen possiede ildella società tramite la società d'investimento RC Ventures."Il consiglio di amministrazione e il team di gestione di Bed Bath & Beyond mantengono un dialogo coerente con i nostri azionisti e, sebbene, esamineremo attentamente la loro lettera e speriamo di impegnarci in modo costruttivo attorno alle idee che hanno avanzato", ha fatto sapere la società in una nota.