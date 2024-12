MeglioQuesto, approvato piano di risanamento. Prevista creazione di newco

MeglioQuesto

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società sospesa dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, hada sottoporre ai creditori nell'ambito della procedura di Composizione Negoziata della Crisi.Tra gli highlights del piano: apporto delle attività del Gruppo ad una; soddisfo dei creditori, in massima parte, attraverso la conversione delle rispettive ragioni in strumenti finanziari della società previo azzeramento del capitale.Prevista la prosecuzione, da parte della newco, dell'attività di impresa delle conferenti secondo un piano che in chiave conservativa prevede unannuo implementabile nell'ordine di 30 milioni di euro e unstimato nell'ordine del 12% circa.A seguito della eventuale riammissione a quotazione delle azioni della controllante sul mercato EGM, è previsto unda liberarsi in numerario per un importo pari a. Le azioni emesse in tale contesto beneficeranno di un meccanismo di protezione rispetto ad eventuali sopravvenienze passive che dovessero colpire l’emittente in futuro.