Creval cede NPL per 105 milioni, prezzo pari a circa il 43%

Creval

(Teleborsa) -ha sottoscritto un accordo per la cessione di un portafoglio costituito prevalentemente da crediti non performing secured per un valore lordo di libro (GBV) di circa 105 milioni di euro, a fronte di una valorizzazione complessiva del portafoglio pari al 43%circa del GBV secured.Il portafoglio è costituito da circa- quasi tutte classificate tra le inadempienze probabili, per la gran parte vantate nei confronti di imprese del settore real estate, con sottostante a prevalentemente destinazione residenziale, e per la parte residuale relativi a mutui concessi a privati e imprese retail.Tale operazione, spiega in una nota il Credito Valtellinese, è pienamente coerente con gli obbiettivi del Gruppo Creval di dismissione di crediti non-performing, anche nel contesto della partnership in essere con Yard Credit and Asset Management per la gestione proattiva dei crediti immobiliari distressed.