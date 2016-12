Dividendo Straordinario: Mondo TV rettifica il prezzo delle azioni

(Teleborsa) - Mondo TV (codice ISIN: IT0001447785) rettifica il prezzo delle azioni, a seguito della distribuzione del Dividendo straordinario, che sarà staccato il 19 dicembre, con assegnazione di azioni Mondo TV Iberoamerica (codice ISIN: ES0105216008 - azioni non quotate). Sui prezzi, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari a 0,96198168.Prezzo di riferimento rettificato: 3.99Prezzo last rettificato: 3,9903Prezzo ufficiale rettificato: 3,9664L'operazione prevede l'assegnazione di n. 9 azioni Mondo TV Iberoamerica ogni n. 100 azioni Mondo TV possedute. L'assegnazione delle azioni è prevista per il 21 dicembre, mentre il prezzo di assegnazione delle azioni Mondo TV Iberoamerica è pari a 1,53 euro per azione.Vedi anche: i coefficienti di rettifica del 2016