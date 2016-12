ADR, Fiumicino primo scalo a ricevere nuova certificazione UE

(Teleborsa) - L'Aeroporto di Fiumicino “” vanta un nuovo primato: è il primo aeroporto italiano ad aver ottenuto dall’– Ente Nazionale dell’Aviazione Civile – la nuova certificazione europea per l’ottimale adeguamento al nuovo Regolamento UE 139 del 2014, in materia di infrastrutture aeroportuali e sicurezza gestionale e operativa., che richiedono una gestione dello scalo con processi complessi, orientati al miglioramento continuo della sicurezza delle operazioni.“Siamo particolarmente orgogliosi di questo risultato, e per questo ringrazio l’ENAC per il pieno supporto e la collaborazione dimostrata lungo tutto il percorso di certificazione. Ringrazio, inoltre, l’ENAV e il Ministero dell’Interno – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la condivisione degli indispensabili accordi di cooperazione” – ha dichiarato, Direttore Airport Management ed “Accountable Manager” di Fiumicino. “L’adeguamento alla nuova certificazione europea – ha proseguito - consente a tutti gli operatori di Fiumicino di operare in ancora maggiore sicurezza e con standard innovativi. Dopo la conquista del podio in qualità di scalo preferito dai passeggeri, ora puntiamo a diventare lo scalo internazionale più gradito anche da piloti ed equipaggi di volo”.