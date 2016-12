(Teleborsa) -. La Banca Centrale del Giappone, dopo aver lasciato invariata la politica monetaria come ampiamente atteso dal mercato, ha dichiarato che la ripresa è costante, aprendo la porta ad un possibile rialzo del costo del denaro., come deciso nella riunione di gennaio che per la prima volta ha portato in negativo il costo del denaro del Sol Levante.