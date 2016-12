Crescita Italia, il meglio è già alle spalle - Prometeia

(Teleborsa) -. Ne è convinta la società di consulenza, dichiarando che l'incertezza conseguente ai recenti eventi elettorali rende il 2016 – anno in cui la fragile ripresa si stava comunque consolidando – il punto di massimo per la crescita del PIL italiano fino al 2019. Il risultato del referendum apre una nuova fase di instabilità politica che, in un circolo vizioso con le prossime elezioni in Europa, condizionerà la fiducia delle famiglie e i progetti di investimento delle imprese. A livello globale, la probabile politica di bilancio e commerciale targata Trump sosterrà la crescita interna USA ma non aiuterà il resto del mondo: condizioni monetarie meno espansive e timori di inasprimento protezionistico penalizzeranno gli scambi commerciali, soprattutto per i mercati emergenti. Questi i principali temi del Rapporto di Previsione di dicembre 2016.(da +0,7% a +0,9%), in ragione di dati coerenti negli ultimi mesi con una ripresa in consolidamento e la revisione retroattiva dei conti nazionali, che ha aggiunto un decimo di punto a trimestre(da +0,8% a +0,7%). A pesare l’incertezza su consumi e soprattutto investimenti, successiva all’esito referendario(+0,8% nel 2018, +0,7% nel 2019%)e, a causa di un drastico ridimensionamento dell’espansione della domanda interna e una modesta accelerazione dell’export(2,7%). E il debito aumenterà rispetto a fine 2016 (da 132,2% a 133,4% del PIL): revisione al rialzo del Pil 2017 (da +2,1% a +2,4%) e 2018 (da 2,2% a 2,9%), la cui bassa crescita diventa sempre più strutturale (+1,2% nel 2016, solo +2,3% nel 2017 e +2,7% nel 2018), per poi accelerare con la normalizzazione monetaria nel 2018 (+100pb), ma il tasso di rifinanziamento principale aumenterà (+25pb) solo a inizio 2019