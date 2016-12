La tecnologia di Leonardo-Finmeccanica per la sicurezza degli stadi, collaborerà con la Lega B

Leonardo-Finmeccanica

(Teleborsa) -e B Futura, società interamente partecipata dalla Lega Nazionale Professionisti B dedicata allo sviluppo infrastrutturale degli impianti sportivi, hanno firmato un Memorandum of Understanding.prevede che Leonardo offrirà la propria esperienza in termini di servizi di sicurezza nell’ambito di progetti per la realizzazione di nuovi stadi e impianti di allenamento e l’ammodernamento di quelli già esistenti.Nel dettaglio,, in relazione al singolo progetto di ristrutturazione o di nuova costruzione di uno stadio avviato da una delle 22 società calcistiche che partecipano al campionato nazionale della Serie B ConTe.it, le, con una particolare attenzione ai temi della sicurezza, della comunicazione, della mobilità e della sostenibilità.