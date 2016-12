Tonica Wall Street

Dow Jones

Indice S&P-500

Nasdaq 100

Finanziario

Beni di consumo secondari

Industriale

Nike

Goldman Sachs

Caterpillar

JP Morgan

Merck

Cisco Systems

Tripadvisor

Norwegian Cruise Line Holdings

Nvidia

Tesla Motors

Bed Bath & Beyond

Illumina

Skyworks Solutions

Vodafone

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,46%; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,36%, portandosi a 2.270,76 punti. In moderato rialzo il(+0,38%), come l'S&P 100 (0,4%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,12%),(+0,78%) e(+0,62%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,87%),(+1,79%),(+1,74%) e(+1,26%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,05%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,62%.(+5,04%),(+4,30%),(+3,48%) e(+2,99%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,89%.scende dell'1,23%.Calo deciso per, che segna un -1,07%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,96%.