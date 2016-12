Tua Industries: Bellanova esprime soddisfazione per l'accordo

(Teleborsa) - Dopo una lunga trattiva è stato firmato al ministero dello Sviluppo economico il verbale di accordo sul progettonel sito ex Om Carrelli diIl testo prevede l'assunzione a tempo indeterminato di 190 lavoratori ex Om-Still più 5 lavoratori dell’indotto dal 22 dicembre 2016.Soddisfazione è stata espressa dalla viceministro: "oggi abbiamo firmato un accordo per una vicenda durata anni e non abbiamo mai smesso di crederci insieme ai lavoratori. La situazione era difficilissima per loro. Oggi finalmente hanno una prospettiva di occupazione che poggia su basi concrete in Puglia".