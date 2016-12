Wall Street parte sostenuta

BlackBerry

Monster Beverage

(Teleborsa) -, in una giornata caratterizzata dae molti spunti sul fronte societario. Molte le trimestrali in agenda oggi, come quella di, che è risultata migliore delle attese , mentreha annunciato la vendita delle carte di credito.Il mercato viene anche sostenuto dala 53,64 dollari al barile (+2,9%), mentre il, sugli spunti positivi offerti dalla Fed sull'economia USA.A New York, ilsale dello 0,23% a 19.928,04 punti; l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,27% a 2.268,66 punti. In frazionale progresso il(+0,36%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,76%),(+0,43%) e(+0,41%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,66%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,06%),(+0,95%),(+0,92%) e(+0,79%).Tra i(+3,97%),(+3,55%),(+2,97%) e(+2,57%). Fra i più forti ribassi si segnalacon -1,14%.scende dell'1,10%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,75%.