ADR, l'impronta “green” dell'area di Imbarco E

(Teleborsa) - La nuova area di Imbarco E dell'Aeroporto di Roma inaugurata oggi è statagrazie al know how del Gruppomediante l'uso delle più avanzate tecnologie edilizie e deiIl concept architettonico dell'area è stato realizzato con forme classiche unite alla trasparenza e al massimo impiego di luce naturale. Una, che chiude un'ampia vetrata che corre lungo tutto il soffitto, e consente una visione perfetta dell'esterno e del cielo.Gli impianti e le materie prime sono stati utilizzati in, con sistemi per il trattamento climatico, tramite pannelli radianti a pavimento, che consentiranno unLa nuova area di imbarco per i paesi extra Schengen, inaugurata oggi a Fiumicino, "". Lo ha detto il, intervenendo all'inaugurazione. "Le opere che inauguriamo oggi sono considerate di interesse pubblico nazionale e il completamento entro i tempi previsti rappresenta un grande risultato raggiunto" anche grazie alla sinergia creata tra l'Enac e la società di gestione. "Mi auguro - ha aggiunto Riggio - che sia di buon auspicio per tutte le altre iniziative che stiamo attuando a livello nazionale, al fine di continuare a garantire lo sviluppo del trasporto aereo, la sicurezza, la qualità e l'equa competitività di tutto il settore,".