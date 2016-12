Fisco, Equitalia: zero cartelle a Natale, congelati 380mila atti

(Teleborsa) - Natale più sereno per gli italiani: stop alle cartelle esattoriali, congelati quasi tutti gli atti della riscossione. È il provvedimento assunto dall’Amministratore Delegato diche consentirà a migliaia di italiani di non avere brutte sorprese sotto l’albero, almeno fino alla Befana.. Non è e non può essere un blocco totale in quanto alcuni atti cosiddetti inderogabili saranno comunque notificati anche durante queste due settimane, anche se in buona parte attraverso la posta elettronica certificata."È un time out, una sospensione che rientra nel quadro di riforma di un sistema di riscossione che deve essere più dalla parte dei cittadini e non contro – spiega l’ad Ernesto Maria Ruffini -. I progetti messi in campo nei 18 mesi della mia guida e col nuovo Consiglio di amministrazione dimostrano, con i numeri, che era stata intrapresa la strada giusta e che si può fare riscossione e recupero dell’evasione anche stringendo un patto di fiducia con imprese e cittadini".