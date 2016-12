Camion & furgoni, mercato torna a correre in UE. Boom di vendite in Italia

(Teleborsa) -, riavviando il boom registrato nei mesi estivi, dopo un ottobre piuttosto fiacco . La crescita predomina ancora nel segmento di, mentre torna a frenare il segmento bus.Le immatricolazioni di veicoli da lavoro a novembre hanno segnato un. Lo si apprende dai dati forniti dall'associazione europea dei produttori di auto (ACEA). Bene anche il bilancio dei primi nove mesi:nell'area della moneta unica.Considerandoil dato segna un, mentre per i soli Paesi dell'Europa occidentale la crescita si attesta al 14,2%.Fra i mercati europei che pesano di più come ampiezza, in moderata crescita la, che segna un aumento del 2,5%, e la, che cresce del 2,1%, mentre laevidenzia una risalita dell'11,9% e ladel 16,1%.. nel timore che le norme sul super ammortamento potessero non essere prorogate. Secondo, coordinatore di Federauto Trucks, si è registrato a novembre il mese migliore del 2016. "Siamo coscienti - ha ammesso - che molti degli acquisti siano stati motivati dal timore di perdere l’opportunità del super ammortamento, poi prorogato a tutto il 2017”.“Ci auguriamo che il trend positivo – ha concluso – seppur in forma ridotta, continui anche nel 2017: lo svecchiamento del parco deve essere il tema centrale per la competitività delle merci che si spostano nel nostro Paese".