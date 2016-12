Eni si aggiudica due blocchi esplorativi nell’offshore di Cipro

Eni

Total

(Teleborsa) -è stata selezionata per l'assegnazione di due blocchi esplorativi nell'offshore di Cipro. L'annuncio è stato dato ieri dal Ministero per l'Energia, Commercio, Industria e Turismo di Cipro a seguito della decisione del Consiglio dei Ministri della Repubblica.Eni sarà Operatore del Blocco 6 con una quota del 50% in compartecipazione con(con il restante 50%) e acquisirà la partecipazione del 100% nel Blocco 8."Con queste assegnazioni – ha commentato l'Amministratore Delegato– si riconosce la validità della strategia esplorativa di Eni, che prosegue nell'acquisire quote di partecipazione importanti e sfrutta la base di conoscenza che proviene dall'intensa attività svolta su Zohr. È un passo in più per una possibile futura definizione di un potente hub del gas naturale nel Mediterraneo Orientale, che può avere un ruolo importante per la sicurezza energetica futura dell’area e anche potenzialmente dell'Europa".