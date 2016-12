Aeroporto di Bologna, dal 10 Gennaio vietati gli atterraggi notturni sulla città

Aeroporto Marconi di Bologna

(Teleborsa) -i all'. E' quanto ha disposto una ordinanza dell'dopo che ha avuto degli incontri con la Commissione Aeroportuale sul Rumore."Dalle ore 23 alle ore 6 gli atterraggi avvengono obbligatoriamente per pista 12 - dispone il provvedimento del Direttore ENAC dell'aeroporto bolognese -, salvo diversa richiesta del pilota per motivi meteo o di sicurezza, ovvero qualora sia prevedibile che il tempo di attesa per il traffico in partenza si protragga oltre i 20 minuti".Il provvedimento, fortemente voluto da, condiviso in sede di Commissione Rumore da, Comune di Bologna, Comune di Calderara, Arpa Emilia-Romagna, Ministero dell’Ambiente e AOC (la rappresentanza delle compagnie aeree),. Analogo divieto era già previsto per i voli in fase di decollo nelle ore notturne. Rimangono invece sempre possibili decolli ed atterraggi per pista 30, cioè verso Modena. Nessun impatto negativo è dunque previsto sui volumi di traffico attuali.L'Ordinanzaprecisa inoltre: "Il Gestore Aeroportuale monitora periodicamente i tracciati radar, resi disponibili da, allo scopo di verificare il rispetto delle procedure da parte dei vettori, riferendo eventuali inadempienze adper gli atti successivi di competenza".La limitazione agli atterraggi notturni è solo l’ultima di una serie di iniziative promosse in questi anni dal gestore dell’Aeroporto di Bologna per ridurre il rumore aeroportuale, che comunque nel 2016 non ha mai registrato sforamenti ai limiti di legge: dalla attivazione di un sistema di monitoraggio del rumore, i cui dati sono verificati da Arpa e condivisi con gli Enti territoriali, all'allungamento della pista di volo, allo sviluppo di procedure di decollo che hanno permesso di sorvolare aree a minore densità abitativa. A questi interventi ambientali si aggiungono poi ", di una pista ciclabile in via del Triumvirato e di un sistema di monitoraggio della qualità dell'aria.