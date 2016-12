Exprivia, raggiunta intesa per acquisto maggioranza Italtel, titolo festeggia

Exprivia

(Teleborsa) -ha raggiunto con Italtel unasu una operazione che prevede l'investimento di Exprivia nel capitale di Italtel per una quota di maggioranza, nel contesto di una più ampia operazione diL'intesa raggiunta, spiega una nota, riguarda le linee guida dell’operazione proposte da Italtel e approvate dal CDA di Exprivia e la conseguente estensione dell'esclusiva nelle negoziazioni fino al 3 marzo 2017, per la definizione dei necessari accordi vincolanti e la loro approvazione da parte dei principali stakeholder che le parti si sono poste come obbiettivo di firmare entro tale data.L’interesse di Exprivia per l’operazione Italtel risiede nella convinzione che la convergenza fra Telco e IT costituisce il driver dei processi della trasformazione digitale.Il mercato ha accolto con favore la notizia dell'accordo promuovendo il titolocon un