MPS, Bruxelles attende il piano di ristrutturazione. CONSOB proroga la sospensione

MPS

(Teleborsa) - E' stata una lunga giornata per. Nel day after il flop all'aumento di capitale , laLo ha comunicato la stessache annuncia la "sospensione temporanea delle negoziazioni nei mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e nei sistemi di internalizzazione sistematica italiani relativamente ai titoli emessi o garantiti da Banca MPS e agli strumenti finanziari aventi come sottostante titoli emessi da Banca MPS".Il fallito aumento di capitale della più antica banca del mondo ha subito messo in moto il Governo. Dalla riunione del Consiglio dei Ministri, avvenuto nella tarda serata di ieri, è arrivato il Decreto "salvarisparmio " che ha creato un fondo da 20 miliardi per le banche.Per un socio che arriva un'altro riduce la propria quota. La Fondazione, storico azionista di MPS ha deciso di ridurre al minimo la quota in Montepaschi scendendo dallo 0,7% allo 0,10% del capitale., tanto che la Commissione UE "(che permette allo Stato di intervenire senza far scattare i meccanismi del "Bail-in" vero e proprio).La Commissione "prende nota dell'annuncio da parte delle autorità italiane di varie misure riguardanti le banche italiane. Siamo stati in contatto in modo continuo e costruttivo con le autorità italiane. Naturalmente, sosteniamo pienamente il loro obiettivo di rafforzare ulteriormente il settore bancario italiano, nel rispetto del diritto dell'UE", spiega una nota del servizio del Portavoce dell'Esecutivo UE diramata oggi a. "In base ai precedenti - prosegue la nota - ci sono alcune soluzioni che possono essere predisposte nel pieno rispetto delle regole europee per rimediare alla carenza di liquidità e di capitale nelle banche". Le soluzioni "includono in certi casi specifici una ricapitalizzazione precauzionale, se sono rispettate le condizioni" stabilite dall' UE.Bruxelles precisa che ""., per poi stabilire le condizioni che dovranno essere rispettate al fine di ottenere l'approvazione dell'intervento pubblico, in base alle regole sugli aiuti di Stato.