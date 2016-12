Nuovo test indiano del missile balistico intercontinentale Agni-V per testate atomiche

(Teleborsa) - L'India hail missile balistico intercontinentaleda più di una tonnellata e capace di raggiungere obiettivi a oltreSi tratta del quarto e ultimo test per questo missile e il secondo effettuato da una piattaforma mobile al largo dello Stato dell'Orissa.. Per la sua capacità di raggiungere le grandi città della Cina, la stampa indiana ha tempo addietro battezzato Agni-VQuesto lancio è avvenuto dallaL'Agni-V è stato sviluppato e messo a punto dalla) a partire dal 1997, ed è un'arma che permette all', di cui fanno parte Stati Uniti, Russia, Cina, Gran Bretagna, Francia e Israele.Dispone di 3 stadi tre stadi con propulsione a combustibile solido e può essere utilizzato sia per attività militari, trasportando anche ogive nucleari multiple, che spaziali.: l'Agni I, con una gittata di 700 chilometri; l'Agni II, con una gittata di duemila chilometri, e l'Agni III e l'Agni IV, capaci di raggiungere obiettivi a una distanza tra i 2.500 e i 3.500 chilometri.