Francia, Hamon vince le primarie. Battuto Valls

(Teleborsa) - Con il 58% delle preferenzeha vinto le primarie in Francia, battendo a sorpresa l'ex premier Manuel Valls, diventando il candidato del partito socialista all'Eliseo.Il politico francese 49enne, membro del Partito Socialista, è stato ministro durante i governi Ayrault I, Ayrault II e Valls I. L'ex ministro dell’istruzione ha convinto l'elettorato con alcune proposte innovatrici come il reddito universale di cittadinanza, la tassa sui robot e la riduzione dell'orario di lavoro a 32 ore settimanali."Stasera la sinistra rialza la testa", ha dichiarato Hamon aggiungendo: "dobbiamo immaginare risposte nuove, riflettere sul mondo per com'è e non per com'era".Sembra che la vittoria di Hamon sia stata decretata anche dal voto di protesta dei francesi contro il governo