Imprese: nel terzo trimestre 2016, protesti e ritardi nei pagamenti toccano i minimi

(Teleborsa) -TraLo rivela l'sui Protesti e i Pagamenti che spiega come: la diminuzione risulta più marcata nelle costruzioni (-20,4%) che tuttavia rimangono il settore in cui l’incidenza del fenomeno è più alta. In diminuzione anche le imprese protestate nell'industria (-17,5% rispetto allo stesso periodo del 2015) e nei servizi (-16%).: secondo i dati di Payline – il database diche monitora, accumulandoLa maggiore rapidità nei pagamenti è associata a un maggior numero di imprese virtuose. Cresce infatti,(45,7% nell'anno precedente) e tocca il minimo la quota di società che accumulano ritardi di oltre due mesi, situazioni che possono sfociare in mancati pagamenti o veri e propri default (6,3%, in calo dal 6,6% dell’anno precedente)., ma la percentuale di imprese puntuali rimane molto maggiore tra le società più piccole: rispettano le scadenze il 47,5% delle micro-imprese rispetto al 39,5% delle PMI e a solo il 10,3% delle grandi società.(4,3%, contro il 5,8% delle grandi e il 6,4% delle micro-imprese).Analizzando i dati per settore,ti – un segno di rinnovata fiducia in un settore che negli anni precedenti aveva visto una forte riduzione dei crediti commerciali. I dati a livello regionale mostrano che le imprese sono state più veloci nei pagamenti in tutte le aree della Penisola, con il Nord Est a guidare il trend: le imprese dell’area hanno liquidato le loro fatture in 70,5 giorni, 3 giorni in meno dell’anno precedente. Nel Mezzogiorno i ritardi, pur in calo di 3,5 giorni su base annua, rimangono i più alti della Penisola (20,9 giorni)."I dati del terzo trimestre indicano comportamenti più virtuosi in tutti i settori e le aree del Paese, confermando la fase di consolidamento della situazione economico-finanziaria delle imprese iniziata nella seconda parte del 2013 – ha commentato, Amministratore Delegato di– La tendenza a pagare più puntualmente è positiva anche in aree e settori in cui storicamente si concentrano comportamenti meno virtuosi, come le costruzioni e il Mezzogiorno, che hanno ridotto il gap con gli altri settori e con le altre aree del Paese".