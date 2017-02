Piazza Affari chiude in fondo all'Europa. Bancari in picchiata

Unicredit

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

UBI Banca

Saipem

Unipol

Unicredit

(Teleborsa) -che chiude gli scambi in coda all'Europa. La borsa di Milano fa peggio del rosso che si è registrato per gli altri mercati europei, che accusano perdite consistenti.Le borse hanno accusato il nervosismo sul mercato del cambi , dove il dollaro sconta il dato deludente del PIL e la politica sempre più "chiusa" ed intransigente del Presidente USA Donald Trump . Il timore è che questo possa avere ripercussioni negative sul commercio internazionale.A Milano sono sempre sotto i riflettori le banche, in particolare, in attesa del CdA straordinario in calendario oggi . Intano la BCE ha chiesto all'istituto didi presentare, entro il 28 febbraio prossimo, " una strategia in materia di crediti deteriorati , supportata da un piano operativo per affrontare la tematica dei NPL ".L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,18%. Lieve aumento dell', che sale a 1.196,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,77%) si attesta su 52,76 dollari per barile.Torna a galoppare loche si posiziona a 187 punti base, con un forte incremento di 10 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 2,31%.vendite su, che registra un ribasso dell'1,12%. Seduta negativa perche chiude gli scambi con una perdita dello 0,92%. Sotto pressioneche accusa un calo dell'1,14%.Sessione da dimenticare per la Borsa italiana. Illascia sul terreno il 2,95% proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso. Sulla stessa linea ilche chiude la giornata a 20.539 punti.Affondano o perdono terreno., dove non si registra alcun segno più.Le peggiori performanceche ha chiuso a -6,80%.perche registra un importante calo del 6,72%., con un ribasso del 5,68%.con una flessione del 5,45%.