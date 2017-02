Luxottica, nel 2016 sale il fatturato

Luxottica

(Teleborsa) - Sale il fatturato consolidato diche nel 2016 arriva a a 9.086 milioni di Euro (+3,9% a cambi costanti, +2,8% a cambi correnti); Anche nel quarto trimestre, il giro d'affari è stato in accelerazione rispetto al trimestre precedente, con ricavi a +5,2% a cambi costanti e +6,3% a cambi correnti.Fatturato Wholesale a(-0,4% a cambi costanti, -1,8% a cambi correnti) e nel quarto trimestre in ripresa rispetto al precedente, con ricavi a -0,9% a cambi costanti e -0,1% a cambi correnti .Il fatturato Retail arriva a 5.558 milioni di Euro (+6,8% a cambi costanti, +6,% a cambi correnti) e nel quarto trimestre in accelerazione rispetto al precedente, con ricavi a +8,9% a cambi costantio e +10,1% a cambi correnti."Siamo soddisfatti dei risultati del 2016 in particolare perché conseguiti in un anno di grandi investimenti e iniziative volte a migliorare la qualità dell’azienda, e ci aspettiamo che l'utile netto su base adjusted, risulti superiore a quello del 2015”, commentano, Presidente Esecutivo, e, Amministratore Delegato Prodotto e Operations di Luxottica Group.