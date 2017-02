M&C, approvato l’aumento di capitale e il passaggio sull'MTA

M&C

(Teleborsa) - Novità in vista per, la cui assemblea, in sessione straordinaria, ha approvato tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio di Amministrazione.In particolareda offrire in opzione agli Azionisti in ragione di n. 1 azione di nuova emissione ogni n. 2 azioni possedute, al prezzo di Euro 0,15 per azione, non avendo diritto all'opzione le n. 66.754.352 azioni proprie detenute da M&C. La delibera consegue la decisione del Consiglio di Amministrazione di M&C di acquisire il controllo del Gruppo TREOFAN, facente capo alla società di diritto tedesco TREOFAN HOLDINGS GmbH e di cui a breve si prevede la finalizzazione (closing), secondo quanto contrattualizzato il 22 dicembre scorso., organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..