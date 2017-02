Mediaset, Confalonieri assicura: "Nessuna holding con Vivendi"

Mediaset

Mediaset

(Teleborsa) - Bocche cucite in casasulle possibili trattative con Vivendi. , Presidente delsi avvale della "facoltà di non rispondere" quando ieri, durante un evento, interpellato sulla vicenda con Vivendi alla domanda se per Mediaset ci sia solo la strada francese ha risposto: "speriamo non sia solo questa, che ce ne siano altre, ma non mi faccia dire di più".Alla domanda se si arriverà a un accordo con il gruppo guidato da Bollorè,ha risposto: Non lo so vediamo, anche se lo sapessi non ve lo direi". Più determinato invece sulla domanda che ci sia allo studio di una holding dove far confluire le quote di Fininvest in Mediaset e di Vivendi in Telecom. " L'abbiamo già smentito ", ha detto il Presidente di Mediaset.Intanto a Piazza Affari il titolo disale dello 0,60%