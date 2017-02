Fed, tassi invariati. In futuro potrebbero esserci rialzi "graduali"

(Teleborsa) - dopo l'aumento finalizzato a dicembre scorso , il primo da circa 12 mesi. Nella prima riunione dell'anno,, come ampiamente atteso dal mercato, ha sottolineato che in futuro potrebbero esserci altri rialzi "graduali". La decisione è stata presa all'unanimità."Le condizioni economiche evolvono in modo tale da richiedere solamente rialzi graduali dei tassi", ha specificato la Fed riferendosi alla ripresa economica e alle buone notizie sul mercato del lavoro, specificando però che i tassi "tuttavia resteranno, per un po' di tempo, sotto i livelli che ci si aspetta prevalgano nel lungo termine".Buone nuove anche dall', che continua a crescere pur rimanendo "sotto l'obiettivo di lungo termine del 2%".Secondo alcuni analisti i tassi non si muoveranno neanche a marzo mentre qualcosa potrebbe succedere nella riunione di giugno . In generale, sono attesi per quest'anno almeno tre rialzi dei tassi sui Fed Funds.