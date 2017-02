Marcolin in joint venture con LVMH

LVMH

(Teleborsa) - Continua il riassetto nel settore dell'occhialeria. Dopo la maxi-fusione tra Luxottica ed Essilor , si prospetta una seconda alleanza italo-francese., attorno ai marchi Celine e Louis Vuitton.La notizia era nell'aria visto che qualche settimana si vociferava che LVMH fosse pronta a rivelare fino al 10% di Marcolin e per i. L'accordo è soggetto "a determinate condizioni e approvazioni". "La joint venture proposta, dal 2018, prevede la progettazione e la fabbricazione di occhiali per i marchi Celine e Louis Vuitton con l'obiettivo di diventare in futuro il partner privilegiato di LVMH nel settore dell'occhialeria". In questa prospettiva,Il gruppo italiano, il cui azionista di maggioranza è il fondo di investimento francese PAI Partners,