Wall Street parte in retromarcia con il dollaro debole e l'effetto Trump

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Beni di consumo primario

Finanziario

Industriale

Merck

Wal-Mart

Travelers Company

Microsoft

Boeing

Pfizer

JP Morgan

(Teleborsa) -, risentendo ancora delle incertezze sulla, che continuano a, benché la Fed abbia confermato l'attuale strategia di "wait and see" Contenuta la reazione del mercato all'uscita di alcuni, relativi al mercato del lavoro USA. Isono aumentati a gennaio, ma si confermano in calo rispetto ad un anno fa, mentre i sussidi alla disoccupazione sono scesi più del previsto nell'ultima settimana e la produttività è aumentata più delle attese nel 4° trimestre.Alla borsa di New York, l'indicelima lo 0,13% a 19.864 punti, mentre locede lo 0,2% a 2.273 punti. Poco sotto la parità anche il(-0,23%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-0,87%) e(-0,51%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,96%),(+1,09%) e(+0,60%).La peggiore è, che avvia le contrattazioni a -1,27%.Vendite anche su, che soffre un calo dell'1,02%.Male, che registra un ribasso dell'1,01%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,8%.