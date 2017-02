Paniere Istat, la dieta vegana piace a 1 italiano su 10

(Teleborsa) -. E’ quanto afferma l'associazione degli agricoltorisulla base dei dati Eurispes relativi al 2017, commentando le nuove tendenze emerse oggi dal nuovo paniere Istat In realtà,, dunque un po' meno di 1 italiano su 10, ma gli agricoltori sottolineano che inell'ultimo anno per un totale di. Una tendenza che poggia anche - si sottolinea - su "allarmismi infondati, provocazioni e campagne diffamatorie che colpiscono un alimento come la carne, determinante per la salute, che fa parte a pieno titolo della dieta mediterranea, alla quale apporta l’indispensabile contributo proteico".In base ad una analisti condotta su dati Nielsen-Coop, Coldiretti sottolinea che questa tendenza è innescata anche dal business, poichénella sola grande distribuzione, con un iAccanto ai prodotti vegetarianiper la quale si assiste in Italia - continua la Coldiretti - alche dieci anni fa erano poco piu’ di una trentina edper una produzione stimata in 45 milioni di litri. La nuova produzione artigianale Made in Italy è molto diversificata con numerosi esempi di innovazione, dalla birra aromatizzata alla canapa a quella pugliese al carciofo di colore giallo paglierino ma c’è anche quella alle visciole, al radicchio rosso tardivo Igp o al riso. Un’offerta che sta conquistando un numero crescente di consumatori in Italia e all'estero, doveOltre a contribuire all'economia la birra artigianale rappresenta anche una, che sono i più attivi nel settore.