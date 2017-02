Transavia: Pisa-Rotterdam/L'Aja dal 14 aprile 2017 con Boeing 737

(Teleborsa) -I voli sono già prenotabili e il primo decollerà da Pisa per Rotterdam il 14 aprile 2017.Il collegamento èL’aggiunta porta a 22 il totale delle mete servite dal vettore dall’aeroporto dei Paesi Bassi. Allo scopo di servire le nuove destinazioni, come Pisa,Transavia offre già la rotta da Roma Fiumicino per Rotterdam, e volerà da Venezia a Rotterdam dall’aprile 2017. Da Pisa, il vettore continua inoltre ad operare un volo giornaliero per Amsterdam."Nelle scorse settimane abbiamo lavorato duramente per rafforzare ed espandere la nostra presenza a Rotterdam -, che lo rende un mercato in uscita interessante quando si tratta di raggiungere altre destinazioni in Europa".": è questa la più importante soddisfazione che premia il nostro lavoro quotidiano". può contare su 50 anni di operatività e trasporta circa 11,5 milioni di passeggeri all’anno. La Compagnia opera con una flotta moderna e attenta alla salvaguardia dell’ambiente.