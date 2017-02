Il Papa esorta gli imprenditori anche a "condividere con chi è più povero"

(Teleborsa) - Tasse, ovvero solidarietà. Parlando ai 1100 rappresentanti intervenuti in Vaticano di aziende e imprenditori che nel mondo aderiscono al progetto dell'Economia di comunione lanciato dain Brasile 25 anni orsono,per combattere l'idolatria e cambiare le strutturespiegando che oggie occorre quindi puntare a cambiare le regole del gioco del sistema economico-sociale".- e quando l'imprenditore o una qualsiasi persona si imbatte in una vittima, è chiamato a prendersene cura, e magari, come il buon samaritano, associare anche il mercato alla sua azione di fraternità."Un imprenditore di comunione - ha proseguito nel Suo discorso Francesco -Ma la parola d'ordine, per Mario Bergoglio è laNella logica del Vangelo, se non si dona tutto non si dona mai abbastanza"."Queste cose voi le fate già - ha concluso Francesco -perché condivide, include i poveri, usa i profitti per creare comunione".