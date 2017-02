Cyber security, Italiaonline sposa gli standard del Safer Internet Day

Italiaonline

(Teleborsa) -. Questo è lo slogan scelto per l’edizione 2017 del, la giornata mondiale dedicata alla sicurezza in Rete in programma il 7 febbraio.Principi cui aderisce anche, prima internet company del Paese, che ha tra i suoi asset la Libero Mail con i suoi oltre 8 milioni di account attivi. A livello di autenticazione, laha sviluppato per prima in Italia il servizio di(doppio controllo della password tramite SMS).Queste forme di sicurezza informatica, assieme ad altre forme quali l'uso dell'antispam Cloudmark ed il programma di certificazione di Return Path, fanno del portale Libero un pioniere nell'. "Libero si è sempre caratterizzato per l’innovazione tecnologica e il servizio agli utenti, in particolare gli utilizzatori della mail, che è per noi un asset strategico. La sicurezza è quindi fondamentale per continuare a essere la mail italiana più diffusa”, ha commentato Domenico Pascuzzi, direttore National Marketing di Italiaonline.