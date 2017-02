Enel, in esercizio due nuovi impianti fotovoltaici in Sudafrica

Enel

(Teleborsa) -, attraverso la controllata per le energie rinnovabili Enel Green Power RSA (EGP RSA), ha avviato la produzione dei due impianti fotovoltaici Adams e Pulida (di 82,5 MW ciascuno), rispettivamente nelle province di Northern Cape e di Free State in Sudafrica.“I due nuovi impianti solari di Enel Green Power RSA sono stati completati prima del previsto, nel rispetto dei più elevati standard di qualità e sicurezza e in linea con il nostro impegno a favore dello sviluppo sociale ed economico del Paese – ha dichiarato, Country Manager di Enel in Sudafrica. “Insieme ai nostri partner locali, gli impianti rinnovabili di Enel Green Power RSA stanno già dando un significativo contributo all'economia sudafricana, e queste due nuove centrali solari valorizzeranno ulteriormente il nostro impegno”.