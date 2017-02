Ryanair, utili in calo nel terzo trimestre

Ryanair

(Teleborsa) - Utili in discesa per. Nel terzo trimestre, la compagnia aerea low cost ha registrato. In salita del 16% il traffico passeggeri che arriva a 29 milioni di clienti. Diminuisce la tariffa media che è stata di 33 euro a passeggero in calo del 17%., spiega la nota che accompagna la trimestrale, il calo della sterlina dopo il referendum sulla Brexit . Il giro d'affari sale dell'1% a 1,130 mld., il gruppo spiega:" Il prossimo anno ci aspettiamo di continuare a crescere fortemente nell'Europa continentale aggiungendo nuovi itinerari"