Lo Spread torna a bruciare. Padoan: "Riduzione debito nostro obiettivo centrale"

Spread fra BTP e Bund

(Teleborsa) -, sondando la soglia dei 200 punti ed arrivando, a fronte di un rendimento del BTP salito al 2,37%. Non importa che poi abbia ritracciato a 197 punti, piccola correzione attesa, anche per effetto delle parole di Mario Draghi.Il differenziale italiano rispetto al più sicuro bond tedesco, che viene usato quindo come parametro di misurazione (benchmark), prima di quello deispagnoli (138 punti) e dei(74 punti), che ieri hanno reagito negativamente alle incertezze create dalla candidatura di Le Pen all'Eliseo . A penalizzare l'Italia più di altri Paesi sono"Le vicende di questi giorni e di queste ore ci ricordano, in modo un po' sgarbato, come un paese ad alto debito non possa non occuparsi della sua discesa", ha commentato il ministronel corso di un intervento presso l'Agenzia del Demanio, aggiungendo chedel governo italiano.Padoan ha poi spiegato che, che non ha aiutato a ridurre lo stock dl debito.Quanto alla strategia di Palazzo Chigi - ha aggiunto il titolare all'economia -, sui quali "bisogna accelerare", ha detto Padoan.