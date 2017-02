Scandinavian Airlines System, aumento a due cifre per il traffico di gennaio

SAS

(Teleborsa) - Nel mese di gennaio 2017,) ha aumentato la propriadell'11,3%,Il load factor, o fattore di carico complessivo è aumentato di 5,3 punti rispetto allo scorso anno, portandosi al 69%.La compagnia ha trasportato 1,9 milioni di scheduled passengers nel mese di gennaio, in crescita del 9,8% rispetto all'anno scorso.La crescita è stata trainata dalle nuove rotte da e per Los Angeles e Miami, nonché dallo sviluppo positivo sulle rotte asiatiche esistenti. Il traffico sulle rotte europee: Intrascandinavia è aumentato del 14,9%. La crescita è stata forte in particolare sulle rotte leisure ( rotte turistiche.