AlbaStar da Bergamo punta al "Turismo religioso"

(Teleborsa) - Sviluppo da Bergamo delNuove rotte che fanno parte di un progetto realizzato in occasione del primo centenario delle apparizioni della Madonna a Fatima.Con l'occasioneannunciando, tra le "novità" di SACBO, particolare attenzione allo sviluppo del "Turismo religioso".I voli perOgni lunedì decollerà il servizio per Lisbona e il giovedì quello diretto per Oporto, con un totale di 14 partenze e circa 2300 posti disponibili. I voli saranno operati con aeromobilidella flotta di AlbaStar, configurati con 170 posti in classe unica.Nonostante questo, AlbaStar è molto fiduciosa del successo di questa operazione che consoliderà la posizione di leader nell’ambito dei voli per il turismo religioso"."Dal prossimo aprile - ha aggiunto -che attualmente è in manutenzione e che vedrà anche. A questa prima macchina seguiranno nei prossimi 24/30 mesi ulteriori tre nuovi aeromobili".