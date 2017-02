Conti pubblici, Carlo Cottarelli: "Pareggio di bilancio nel 2021"

(Teleborsa) - "La regola che io proponevo era di congelare la spesa pubblica. Se avessimo iniziato nel 2017 nel 2019 ci saremmo riusciti, ma siccome non abbiamo cominciato nel 2017 adesso ho rifatto i calcoli e più o meno si arriva al pareggio di bilancio nel 2021. Forse ci si può arrivare prima facendo un po' più di tagli. E' così che la pensa. Mentre è in corso il dibattito con Bruxelles sulla correzione dei conti , l'ex commissario alla Spending Review ora direttore esecutivo delnon ha alcun dubbio "sul fatto che i conti pubblici dell'Italia si siano stati stabilizzati" anche se ha spiegato: "bisogna ridurre il debito".intervenuto alla trasmissione Agorà ha puntualizzato che ai tempi in cui fu commissario alla Spending Review : "Qualcosa si è fatto, ma quando si cerca di tagliare c'è sempre una lobby che interviene"