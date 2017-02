Go Internet accresce ancora la base clienti a gennaio

GO internet

(Teleborsa) -che ha raggiunto a fine gennaiorispetto allo stesso periodo del 2016.La società ha inoltre recentemente ottenutoindetta dal Ministero dello Sviluppo Economico perper reti radio a larga banda nelle"L’assegnazione delle nuove frequenze ci permette di rafforzare e migliorare le performance della rete nella regione Marche che stiamo ampliando parallelamente a quella presente in Emilia Romagna", sottolinea il COO, aggiungendo "abbiamo inoltre lanciato a Perugia il servizio in fibra a banda ultralarga fino a 1 Gbps che arriva direttamente alle abitazioni con una velocità 10 volte superiore alla fibra tradizionale Fiber To The Cabinet. Puntiamo a raggiungere fasce di mercato differenziate e ad estendere l’attività in nuove regioni su tutto il territorio italiano”.Il titolo GO INternet appare piuttosto tonico oggi in Borsa, dove evidenzia un guadagno del 2,49%.