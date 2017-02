Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Utilities

Beni di consumo secondari

Finanziario

Nike

Wal-Mart

Home Depot

3M

JP Morgan

Goldman Sachs

Visa

Boeing

Microchip Technology

Cognizant Technology Solutions

Incyte

O'Reilly Automotive

Akamai Technologies

Gilead Sciences

Western Digital

Liberty Global

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 20.054,34 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità lo, che chiude la giornata a 2.294,67 punti. Leggermente positivo il(+0,21%); sui livelli della vigilia lo(-0,04%).(+0,91%) e(+0,62%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,75%.del Dow Jones,(+2,01%),(+1,38%),(+0,88%) e(+0,75%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,88%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,81%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,79%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,80%.Altra i, si posizionano(+6,00%),(+4,95%),(+3,85%) e(+3,61%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -10,64%.Pesante, che segna una discesa di ben -8,61 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,49%.Sensibili perdite per, in calo del 2,41%.