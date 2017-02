Wall Street prosegue senza spunti

Dow Jones

(Teleborsa) -, in una giornata povera di spunti sul fronte macroeconomico. L'attenzione degli investitori continua a concentrarsi sui tanti risultati societari in arrivo, il giorno dopo che gli indici statunitensi hanno aggiornato nuovi massimi storici.Ilcontinua la seduta con un leggero calo dello 0,22%, mentre, al contrario, resta piatto lo, con le quotazioni che si posizionano a 2.293,08 punti. Sulla parità il(+0,16%), come l'S&P 100 (-0,1%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,71%),(+0,47%) e(+0,46%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,83%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,40%),(+0,85%),(+0,78%) e(+0,76%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,18%.