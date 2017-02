Incidente nucleare in Francia. Allarme subito rientra ma forti polemiche

(Teleborsa) - Rientra l'allarme in Francia dopo che stamane intorno alle 10.00 c'è stata una esplosione nella centrale nucleare di Flamanville.La Prefettura locale ha prontamente rassicurato sull'assenza di rischio atomico, annunciando che sono cinque le persone "leggermente intossicate" dopo l'esplosione. Per precauzioneL'esplosione si sarebbe verificata nella sala macchine della centrale, dove non ci sono elementi radioattivi, ma si tratta di un incidente che riaccende le polemiche sul tema della sicurezza degli impianti, a pochi mesi dall'allarme lanciato dall'(Asn).Presidente dell'autorità, in un'intervista rilasciata a Le Figaro, lo scorso novembre, aveva puntato il dito contro il parco francese di reattori, la cui costruzione per la maggior parte risale agli anni Settanta. "E' vecchio, richiede una costosa manutenzione e le condizioni di sicurezza sono sempre meno garantite", aveva detto Chevet aggiungendo che "la situazione è diventata molto preoccupante".