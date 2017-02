Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,59%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.307,87 punti. In frazionale progresso il(+0,3%), come l'S&P 100 (0,5%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,37%),(+0,93%) e(+0,74%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,84%.Tra i(+2,64%),(+1,86%),(+1,60%) e(+1,41%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,53%.Calo deciso per, che segna un -1,86%.(+4,33%),(+3,56%),(+2,98%) e(+2,75%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,89%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,00%.Affonda, con un ribasso del 2,53%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,88%.