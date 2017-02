Recordati presenta risultati 2016 in crescita a due cifre e corre in Borsa

Recordati

(Teleborsa) - Risultati in forte crescita per, che chiude l'esercizio 2016 con una 237,4 milioni di euro ea a 1,153 miliardi di euro.In crescita tutti gli indicatori di redditività: l' Ebitda è lievitato del 17,1% a 371,2 milioni e l'utile operativo del 17,6% a 327,4 milioni., che punta al proseguimento di una crescita sostenuta e segnala per la fine del periodo nel 2019 un volume di ricavi a 1.450 milioni, un Ebitda di circa 500 milioni, un utile operativo di 450 milioni e utile netto a 325 milioni.Il titolo Recordati sta festeggiando questi numeri in Borsa, dove vanta un guadagno del 3,5% posizionandosi al top nel paniere FTSE MIB.