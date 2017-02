BPER, si esprimono i broker il giorno dopo i conti

istituto di credito romagnolo

(Teleborsa) - Viaggia in forte calo il titolo dell', che mostra una flessione del 6,86% sui valori precedenti.Driver principale del ribasso, sono i conti del 2016 che si è chiuso con un utile netto contabile di 14,3 milioni, in calo rispetto ai 220,7 milioni nel 2015. Proposto un dividendo cash di 6 centesimi di euro per azione (10 centesimi nel 2015) per la Capogruppo BPER Banca.Il giorno dopo i conti,consiglia di tenere il titolo in portafoglio, dando un giudizio "". Gli analisti disuggeriscono a chi non ce l'ha in portafoglio di comprarlo. La valutazione è, infatti, "" con target price 5,7 euro. ma c'è anche il "" (ridurre) dicon prezzo obiettivo rivisto al ribasso a 4,5 euro rispetto ai 4,9 euro delle attuali quotazioni.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per BPER, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 4,696 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 5,003. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 4,583.

