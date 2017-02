Partite IVA, mezzo milione di avvii nel 2016 e soprattutto "giovani"

Quasi la metà delle nuove partite IVA (il 46%) è stata aperta da un giovane under 35 e il 34,5% da soggetti nella classe 36-50 anni.

(Teleborsa) -. Lo si apprende dagli ultimi dati pubblicati dal Ministero dell'Economia, secondo cui nel corso del 2016 sono state, il 3,3% in meno rispetto al 2015., con circapartite IVA aperte, non confrontabili con lo stesso mese del 2015 e sullo stesso trend dei mesi precedenti Tale risultato - precisa il MEF - è stato probabilmente influenzato dal fatto che nel 2015 era aperta l'opzione tra il nuovo regime fiscale forfettario e il preesistente regime di vantaggio (scelta non più consentita da gennaio 2016), che ha fatto proliferare nel aperture di nuove partite IVA., le cosiddette ditte individuali, mentre il 23% sono società di capitali e solo il 5,3% da società di persone.Guardando alla distribuzione geografica,, il 22,5% al Centro e circa il 35% al Sud ed Isole. I maggiori incrementi di avviamenti si sono registrati in(quasi il 20% in più),(+11%) e(+4,1%). Le flessioni più significative riguardano, invece, la Puglia (-8,4%), la Toscana (-5,6%) e la Calabria (-5,4%).A livello di settore,(il 22,8% del totale), seguito dalle attività professionali (13,5%) e dall'agricoltura (11,5%).IN forte crescita anche le attività immobiliari (+10%)