Banco BPM corre in Borsa. L'Ad esclude la necessità di aumenti di capitale

(Teleborsa) - Brillasul Listino di Milano, passando di mano con unrispetto ai prezzi di chiusura dello scorso venerdì. La banca ha presentato venerdì sera i risultati del 2016 Il numero uno della banca,, in occasione della conference call per la presentazione dei conti, ha rassicurato il mercato sul fatto chee che c'è liquidità sufficiente senza dover sacrificare la redditività o i dividendi.In merito al tema dei crediti deteriorati ( NPL ), Castagna ha confermato che sono statidell'ammontare che la banca nata dall'integrazione di Banco Popolare e BPM intende cedere entro il 2019.Tornando alla performance odierna in Borsa, l'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 2,434 Euro. Primo supporto visto a 2,368. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 2,326.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)