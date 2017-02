Imprese, fallimenti in forte calo nel 2016 e aumentano le liquidazioni in bonis

Cerved

(Teleborsa) -. Lo rivela l'ultimo Osservatorio su Fallimenti, Procedure e Chiusure, pubblicato oggi dalla, relativo all'anno 2016, che conferma il trend dei trimestri precedenti Per il secondo anno consecutivohanno dichiarato default nel 2016,rispetto al 2015 quando si erano registrati 14,7 mila fallimenti ed un calo del 6,1% rispetto al picco del 2014., che prosegue e rafforza i miglioramenti già osservati nel 2015, con una riduzione più marcata di fallimenti e procedure concorsuali, che si diffonde a quasi tutte le regioni della Penisola", commenta l'Ad di Cerved,, sottolineando che "non mancano però i segnali di attenzione: siamoe l’aumento delle liquidazioni volontarie riflette infatti aspettative meno ottimistiche da parte degli imprenditori".Il calo delle procedure è diffuso a tutti i settori dell’economia, con una riduzione più marcata nelle(2,9 mila fallimenti, -11,1% sul 2015), rispetto ai(7,1 mila, -8,7%) e(2,1 mila, -5,8%).A livello geografico, i fallimenti diminuiscono indella Penisola, con la sola, dove il fenomeno torna ad aumentare: la(-6,4%) ha riguardato difatti le sole regioni continentali, con Sicilia (+3%) e soprattutto Sardegna (+26%) che invertono la tendenza positiva del 2015.Prosegue, per il terzo anno consecutivo, ildiverse dai fallimenti: nel 2016 sono state registrate 1.640 procedure, il 35,1% in meno rispetto al 2015. La riduzione è stata fortemente influenzata dal trend del concordato preventivo.Nel 2016, in controtendenza rispetto a fallimenti e procedure non fallimentari,rispetto al 2015, superando quota 85 mila.