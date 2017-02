Italiaonline: Andrea Chiapponi nuovo Chief Commercial Officer business unit Large Account

Italiaonline



(Teleborsa) -Classe 1973, laureato in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, una lunga esperienza consulenziale in McKinsey,proviene da, dove ha ricoperto il ruolo strategico di responsabile Global Partnerships per l'Italia. All'azienda di Mountain View, la società da lui fondata di servizi in ambito Web marketing e di cui è stato chairman e CEO fino al 2015.In precedenza,è stato Managing director del gruppo internazionale Noemalife e per 4 anni, dal 2007 al 2011, manager del gruppo 24 Ore, dove è stato il responsabile di System 24, la concessionaria di advertising del gruppo.è un manager di grande esperienza e saràr della Business Unit Large Account e guiderà la concessionaria digitale a cui fanno capo tutte le web property di Italiaonline. Presidierà i canali di vendita diretta e indiretta e svilupperà ulteriormente l'internet audience insieme alla capacità di servire i Clienti con progetti di digital marketing innovativi.