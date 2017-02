OPA Meridie, adesioni pari al 7,042%

Meridie

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto totalitaria (OPA) lanciata da Servizi Societari sulle azionirisulta che oggi, 12 febbraio non sono state presentate 89.279 adesioni. Al momento le adesioni complessive sono pari a 2.634.279 azioni, pari al 7,042% dei titoli oggetto di offerta.L'operazione è partita il 6 febbraio e terminerà il 3 marzo 2017.Borsa Italiana ha ricordato che le azioni ordinarie di Meridie acquistate sul mercato nei giorni 2 e 3 marzo 2017 non potranno essere portate in adesione all'offerta.